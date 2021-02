Lies Stokkermans (1929-2021) uit Lage Mierde zat met haar klei gewoon aan de keukentafel

Basis­school in Luyksges­tel blijft na vakantie nog een week dicht vanwege corona-uit­braak

18 februari LUYKSGESTEL - Basisschool De Klepper in Luyksgestel blijft na de voorjaarsvakantie nog een week dicht, vanwege een corona-uitbraak. Tien leerlingen in drie verschillende groepen zijn besmet met het virus. De komende week zal er onderwijs op afstand plaatsvinden. ,,Kinderen gingen weer met plezier terug naar school na de vakantie, dat wordt nu in de kiem gesmoord.”