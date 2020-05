Lint van kaarsjes verbindt Luyksgestelnaren

Zaterdagmorgen is de theaterzaal van Den Eijkholt het kloppend hart van de kaarsjesactie. Drieëntwintig pakketten vol met presentjes die net zo veel vrijwilligers aan de deuren in heel Luyksgestel gaan hangen staan klaar. De bezorgers pikken volgens afgesproken tijdschema de 1250 pakjes op, om daarna deur aan deur een lieve boodschap te brengen. Mieke Butterbrod, die de boel in banen moet leiden, waakt ervoor dat alles gladjes volgens de viruscode verloopt. Na een desinfecterende behandeling van de handen trekken de vrijwilligers handschoenen aan en gaan ze aan de slag. ,,Nu er geen activiteiten in ons gemeenschapscentrum zijn bedachten we deze ludieke actie. En morgen op Moederdag rijdt een draaiorgel door de straten om de mensen op te beuren.”

Ook Judith van der Zande (26) en Riek van Veldhoven (69) gaan op pad. Hun route start bij de kiosk in de Dorpstraat en loopt tot en met de Sengelsbroekse­straat. Van der Zande hangt het gele kaartje met een hartverwarmende boodschap en instructie met daaraan een kaarsje in een rood zakje met hartjes aan de deurknop en belt aan. ,,Dan hopen we dat de mensen opendoen en vertellen we dat we een cadeautje voor hen hebben. Ik vind het fijn dat we samen iets voor ons dorp kunnen doen. Niemand hoeft zich alleen te voelen. Daarvoor geven we een steuntje in de rug.”