Lintje voor Beerse brandweerman Jan van Dijck

Nieuwe eigenaar van Hertenwei in Lage Mierde is omstreden

18:30 REUSEL-DE MIERDEN - De integriteit van de nieuwe eigenaar van vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde is bij een eerder project in twijfel getrokken. Bij een vergunningsaanvraag start Reusel-De Mierden een onderzoek.