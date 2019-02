Lintje voor Frans van Luffelen uit Netersel

Misdaadcijfers Drugshan­del op straat neemt toe in Zuid­oost-Bra­bant

12:19 EINDHOVEN - In 2018 waren er in Zuidoost-Brabant een kwart meer gevallen van dealen en drugsbezit in vergelijking met een jaar eerder. Vooral in de steden had de politie de handen vol aan drugsoverlast.