Literatuur en religie hielden zijn geest sterk: Oud-pastoor Jan van Sambeek (1921-2020) overleden

NecrologieEERSEL - Oud-pastoor Jan van Sambeek is afgelopen maandag op 98-jarige leeftijd overleden in Eersel. Van alle geestelijken in onze regio was hij het langst priester: maar liefst 74 jaar. Hij was pastoor in Steensel en deken in Bladel.

En ook al was hij reeds in 1988 met emeritaat gegaan, tot zijn negentigste bleef hij nog elke maandagmorgen een mis verzorgen in een Eersels kapelletje. Van Sambeek hield er van zijn geest te blijven scherpen, door vele boeken en later luisterboeken te verslinden over religie en literatuur. Hij was van jongs af aan een kenner van theoloog Augustinus. ,,Hij kon een tekst van deze kerkvader nog zo uit z’n hoofd aan mij opzeggen. In het Latijn,”vertelt Machiel Uyterlinde, die 33 jaar buurman was van de pastoor-in-ruste in Eersel.

Leraar

In deze plaats streek Van Sambeek in 1988 neer, nadat hij 19 jaar pastoor was geweest van de voormalige parochie Heilige Lucia in Steensel. Al in 1946 werd hij tot priester gewijd. Van Sambeek kwam uit een Veldhovense familie die een schoenenfabriek aan de Locht bestierde. Na een korte tijd als kapelaan in Beneden-Leeuwen ging hij aan de slag als godsdienstleraar op middelbare scholen in Tilburg, Veghel en Den Bosch.

Die onderwijsachtergrond was goed terug te zien in de wijze waarop hij spelenderwijs zijn neefjes en nichtjes dingen bijbracht, vertelt neef Frank van Sambeek. ,,Hij ging met ons op stap om kievitseieren te zoeken of vliegers te maken. Hij was heel betrokken bij ons wel en wee.”

Imposante gestalte

In de jaren tachtig vervulde Van Sambeek het ambt van deken in Bladel, naast het pastoorschap van Steensel. Als pastoor straalde hij een natuurlijk gezag uit, al was het maar door zijn imposante gestalte, vertelt Wil van den Boomen, voormalig lid van het Steenselse kerkbestuur. ,,Hij hield van regels. Aan de kern van het katholicisme moest je niet komen. Toch gaf hij ook veel speelruimte aan mensen om met eigen ideeën te komen. Hij was met iedereen begaan in het dorp.”

Frank van Sambeek herinnert zich zijn oom als een geestelijke met een praktische, liberale inslag. ,,Hij hield van diepzinnige, maar duidelijke preken. Hij ergerde zich er aan als een kerk te laat uitging. ,Ze hebben ’t weer te lang gemaakt,’zei hij dan.”

Regie

De laatste jaren van zijn leven was hij in de veilige handen van een team van (mantel)zorgers, waaronder zijn buren. Hierdoor kon hij tot het einde thuis blijven wonen. Uyterlinde, met een glimlach: ,,Ondanks onze zorgen wilde hij de regie houden. Laatst gingen we aardbeien planten en dan vertelde hij vanuit zijn rolstoel hoe we het moesten doen.

De uitvaart vindt vrijdag in besloten kring plaats in Eersel.