Locatievereniging Bladel mag CPO Lange Trekken bouwen

BLADEL - Het CPO Lange Trekken mag door de Locatievereniging Bladel verder worden uitgewerkt. Dat is de oorspronkelijke organisatie die met het initiatief voor woningen in dat gebied bij de gemeente Bladel had aangeklopt.

Het college van Bladel heeft dat besloten. Een CPO is een collectief particulier opdrachtgeverschap. Deelnemers aan zo'n constructie hebben meer invloed op de ontwikkeling van de eigen woning. Voor CPO Lange Trekken had zich nog een andere gegadigde gemeld: Jongeren in Nood.

Wie is geïnteresseerd hier te gaan bouwen?

De gemeente heeft het te bebouwen terrein aan de Lange Trekken, globaal gelegen tegenover de Bladelse sporthal, al aangekocht. ,,We hebben de vraag gesteld wie geïnteresseerd is hier te bouwen", zegt wethouder Fons d’Haens in een toelichting. ,,Daarvoor zijn voorwaarden gesteld en daarop hebben deze twee zich gemeld.”

De plannen van de Locatievereniging Bladel zijn het meest concreet en voldoen beter aan de eisen die de gemeente stelt. De vereniging zet zich in voor het bouwen van twaalf starterswoningen onder de twee ton, acht goedkope koopwoningen, tien tweekappers, tien vrijstaande woningen en tien woningen die levensloopbestendig zijn. Dat zijn in totaal vijftig woningen.

De voormalige eigenaar heeft recht op vijf vrijstaande woningen

In het gebied komen in totaal honderd woningen. Woningstichting De Zaligheden bouwt er 23 in de sociale sector. De voormalige eigenaar van de grond heeft het recht gekregen vijf vrijstaande woningen te mogen bouwen. Aan de buitenste rand van Lange Trekken is verder plek voor 22 vrijstaande woningen.

Quote De plannen van Locatiever­e­ni­ging Bladel hebben de beeldkwali­teit die we verwachten.” Fons d’Haens, Wethouder Bladel

Het bestemmingsplan voor Lange Trekken ligt zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Daarna gaat het naar de gemeenteraad. Beide initiatiefnemers hebben dinsdag te horen gekregen dat de een het wel en de ander het niet geworden is. ,,De Locatievereniging Bladel was het meest aantrekkelijk", geeft d’Haens aan. ,,Hun plannen hebben de beeldkwaliteit die we verwachten. Overigens heeft de vereniging nog veel werk te verzetten eer het er allemaal staat.”

Een van de opgaven zal zijn wie er mag bouwen. De vereniging telt zo'n 150 leden. Daarbij gaat het om 150 verschillende huishoudens. Er komen echter maar vijftig woningen van de locatievereniging in Lange Trekken. ,,Ze hebben daar eigen regels voor. De leden van het eerste uur komen het eerst aan bod. Maar ze willen als CPO Bladel ook graag op andere plekken aan de slag.”