Lockdown of niet, broers Dirkx breiden fietsenzaak in Reusel uit

REUSEL - Bart Dirkx (37) droomde er ooit vanfull time als profwielrenner met het fietsen bezig te zijn. Die droom is bijna uitgekomen, alleen het woordje profwielrenner kan er tussenuit gelaten worden. Samen met zijn broer Jan (38) runt hij een eigen fietsenzaak aan de Wilhelminalaan in Reusel: Dirkx Bikeshop. Met een uitbreiding waarbij ze hun vloeroppervlak meer dan verdubbelen, willen ze klaar zijn voor de toekomst.

,,Ja, corona zal zeker wel bijdragen aan de populariteit van het fietsen’’, zegt Bart met een blik in zijn showroom. Daar staat het mudvol, ook omdat er geen fietsen buiten staan want de verkoop zit op slot. Maar deze lockdown hindert de broers niet in hun uitbreidingsdrang.

Tiptop in orde

,,Ooit fietsten we beiden wedstrijden door heel Nederland’’, blikt Bart terug. ,,We mochten van vader alleen maar vertrekken als onze fietsen tiptop in orde waren. Omdat we vaak bij het veldrijden aan de start stonden, moest er het nodige gesleuteld worden, dat deden we altijd zelf.’’

,,Daar is het wel een stukje uit voortgekomen’’, vult Jan aan. ,,Zo’n vijftien jaar terug huurden we hier tegenover een winkeltje van 50 meter en begonnen we voorzichtig onze eigen bikeshop. Na zeven jaar breidden we uit naar de locatie waar we nu zitten. Met de nieuwe uitbreiding kunnen we alle mooie modellen weer prima laten zien.’’

Quote We hopen dat we bij de opening in augustus onze producten weer mogen verkopen Bart Dirkx

Buiten heft een grote kraan de mallen van de net gestorte kelder weg. In het nieuwe deel komt er ook een groot oppervlak onder de begane grond bij. ,,We kunnen straks via een helling in de winkel omlaag’’, legt Jan uit.

In hun winkel hebben ze fietsen in alle soorten en maten en ook bij hen zijn de e-bikes niet aan te slepen. ,,Maar met het mountainbike- en racegebeuren loopt het helemaal storm’’, zegt Bart. ,,Daar is zo’n grote run op dat er nauwelijks nog fietsen en onderdelen voor in te kopen zijn. Maar dat zal zich zeker wel herstellen, daarom hopen we dat we bij de opening in augustus onze producten weer mogen verkopen.’’ ,,Dat zou dan tegelijk vallen met ons vijftien jarig bestaan’’, kijkt Jan vooruit.

Heel relaxed

Tijdens de lockdown is alleen de werkplaats open voor reparaties. De broers blijven heel relaxed onder de beperkingen waar ze mee te maken hebben en kijken alweer verder naar de toekomst. ,,Ik kan niet wachten om het nieuwe deel, grenzend aan de huidige zaak, in te gaan richten’’, zegt Bart handenwrijvend.