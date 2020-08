Loco-burgemeester over de Posthof: 'Het was een volslagen chaos’

Locoburgemeester Davy Jansen liep donderdag mee met de inspectie van de Posthof. Hij heeft vier jaar bij de districtsrecherche in Tilburg gewerkt. ,,Ik ben daar bij menige inspectie van gebouwen geweest. Maar dit hier was echt om te schrikken. De Posthof is er een voor de top drie. Verschrikkelijk hoe dat erbij staat.”

Het verloederde appartementengebouw aan de Markt, nota bene een A-locatie midden in het dorp, is het gesprek van de dag. Het complex ziet er troosteloos uit. Twee weken geleden brak er een brand uit, de zesde al. Rond de leegstaande winkels beneden hangt een sfeer van criminaliteit. Vooralsnog heeft de politie niet ingegrepen.

Afgelopen dinsdag klaagden de bewoners in deze krant hun nood. De schrik zit erin. Donderdagmorgen kwamen de Veiligheidsregio Eindhoven en handhavers van de gemeente een kijkje nemen. Jansen liep mee. Het gemeentehuis is de buurman van de Posthof, maar binnen had Jansen het nog nooit gezien.

‘Lange optelsom van alles wat niet klopt’

,,Het was een volslagen chaos", zo zijn zijn woorden. ,,Het begint er al mee dat er beneden geen sloten op de deuren zitten. Je loopt zo het pand in.” Daarna volgt een lange lijst: geen brandmelders, geen brandblussers, opengetrapte deuren, kapotte ruiten, scheuren in plafonds en muren, plafonds die kapot zijn en waar asbest uit steekt, geen verlichting in de kelder, brandbare goederen in de gangen. ,,Het is een lange optelsom van van alles wat niet klopt.”

Zelden is een advies zo snel tot stand gekomen. ,,We hebben gezegd: dit moeten we sluiten. Het is niet verantwoordelijk om zo te laten voortduren", zegt Jansen.

Twee weken geleden, net na de brand, liet de gemeente een bouwtechnisch onderzoek uitvoeren. Met de eigenaren, de gebroeders Van de Huijgevoort uit Luyksgestel, werden de resultaten daarvan doorgenomen. Bovendien werd aandacht gevraagd voor brandveiligheid. De gemeente Bladel maakte toen bekend dat het met de problemen nogal meeviel. De controle donderdag liet zien dat er niets aan gedaan was. Sterker nog, het was veel erger geworden. Toen vielen ook het vuil en asbest op.

Extra beveiligers

Dezelfde avond nog zijn de twee eigenaars, de gebroeders Van de Huijgevoort uit Luyksgestel, ontboden op het gemeentehuis. Jansen: ,,De vraag was: sluiten we nu meteen of wachten we een dag zodat we de bewoners er niet compleet mee verrassen.” In overleg is besloten een dag te wachten. Voor de nacht van donderdag op vrijdag hielden extra beveiligers een oogje in het zeil. Het pand telt circa 25 bewoners, vrijwel allen Polen.

De eigenaren hadden donderdagavond al uitgelegd dat zij het pand niet van de ene op de andere dag in de gewenste staat konden omtoveren. Dat was een emotioneel gesprek. ,,En dan moet je als gemeente zelf wat doen", vindt Jansen. ,,Vrijdagochtend zijn alle bewoners benaderd en is voor hen tijdelijk onderdak gezocht. Daar was een Poolse tolk bij, zodat we dat goed uitgelegd kregen.”

Ard en Luc van de Huijgevoort waren vrijdagmiddag bij het pand. Ze willen geen uitspraken doen. ,,We zijn in goed gesprek met de gemeente hierover", zegt Ard van de Huijgevoort. ,,We voelen ons erg overvallen door wat er nu ineens allemaal gebeurt.”

Speelbal van plannen

Overvallen voelt zich ook Kristof, de Poolse bewoner van een appartement op de bovenste rij. De flat is ruim, maar daar is alles mee gezegd. De grote scheur tussen de muur en het plafond doet vermoeden dat het dak er niet lang meer op ligt. ,,Het is allemaal in slechte staat”, vindt ook hij. Hij staat er wat bedremmeld bij. Hij hoeft niet per se naar een tijdelijke opvangplek, maar vermoedt dat dat er wel van gaat komen.

De Posthof is al jaren speelbal van plannen die steeds maar niet doorgaan. ,,Dat hele gebied glijdt snel af”, vindt Jansen. ,,De broers hebben een sloopvergunning. Ze zouden het kunnen slopen. Formeel kunnen ze aan de slag. Het belangrijkste op dit moment is dat de bewoners goed terecht komen.”

De volgende stap is aan de broers, geeft Jansen aan. ,,Wij sluiten omdat het onveilig is. De eigenaren zijn nu aan zet.”