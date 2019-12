Loes Kolsters uit Oostelbeers heeft geen spijt van veganistisch avontuur in Parijs

Het ED ging precies 25 jaar geleden als eerste krant online en dat ging ongeveer zo

7:00 EINDHOVEN - Het internet: hoe gebruik je dat eigenlijk? En waar is het voor bedoeld? Precies 25 jaar geleden waren dit de koppen in de krant. De papieren krant welteverstaan, want het Eindhovens Dagblad ging toen - als eerste van alle Nederlandse dagbladen - online. Het wereldwijde web op. Een terugblik.