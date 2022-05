Lokale insteek is een van de succesnummers van Playfestival Eersel

EERSEL - Een baby vermaakt zich in een box, jongeren lopen over een auto of leven zich creatief uit met het spuiten van graffiti terwijl de ouders genieten van live optredens. Het kon zaterdag allemaal op het Playfestival.

Het gratis Playfestival aan de Postelseweg was afgelopen weekend al weer aan de achtste editie toe. Dankzij de inzet van sponsors en zo’n negentig vrijwilligers lukt het om het evenement gratis toegankelijk te houden.

Rob Maas zit al vanaf de start in de organisatie. ,,We werken veel samen met lokale partijen en lokale bands. Vrijdagavond hadden we voor het eerst optredens van lokale bands in plaats van de gebruikelijke quizavond. De jonge band M-Ties van Stichting Jam trad onder meer op. Dat pakte goed uit met 700 bezoekers.” Zaterdagavond maakte met Irenic uit Wintelre nog een jonge band haar opwachting, maar bijvoorbeeld ook ILA die eind juni op Rock Werchter staat geprogrammeerd.

Schudden als een cocktail

Zaterdagmiddag schijnt de zon maar toch trekt een groepje kinderen een transparante regenjas aan. Ze nemen deel aan de graffiti workshop. ,,Goed de spuitbus schudden, want de kleur zit onderin de bus”, legt vrijwilliger Quintijn Maas uit.

Met beide handen schudt Ryan (7) zijn spuitbus alsof ie een cocktail aan het shaken is. Op een doek is al een tekening gemaakt die de jeugd van een kleurtje mag voorzien. Ryan spuit met zijn nichtje Nomi (9) een alpenwei van een berglandschap in een grasgroene kleur. ,,Ik ga vragen of ik dit thuis ook mag doen”, zegt Ryan na afloop.

Balkje over een kinderbadje

En zo maakt de jeugd kennis met allerlei activiteiten die ze niet dagelijks doet. Zo is er in samenwerking met Fit Factory Eersel een wipe-outbaan op het terrein. David Markus uit Soerendonk filmt dochter Eliza (7) als ze op het punt staat een balkje over een kinderbadje gevuld met water te nemen. De familie is voor het eerst op het festival. ,,Ze hebben het echt leuk gedaan hier. Dit is voor herhaling vatbaar”, zegt David. Even later laten vader en dochter stokken ritmisch neerkomen op emmers tijdens de drumworkshop van Paul van der Heijden.

Rond 16.00 uur stemt Niels Verhoeve (26) op het podium zijn gitaar. Het wordt het vijfde optreden voor de Eerselnaar. ,,Ik speel Engelstalige luisterliedjes. Ze gaan over dingen die ik meemaak.” Hij studeert nog maar een artiestenbestaan ziet hij ook wel zitten. ,,Maar ik ben wel realistisch”, zegt hij veelbetekenend.

Volledig scherm Terwijl de kinderen zich uitleefden bij diverse activiteiten, genoten de ouders op het terras.