Lokale ondernemers in Oirschot te vinden op nieuwe website

10:56 HAPERT - Op de Cartierheide in Hapert is dinsdagmiddag rond 16.20 uur brand uitgebroken. Er werden twee pelotons ingezet om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Rond 18.15 uur was dat het geval. Het nablussen ging nog even duren.