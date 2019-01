Lokale Partij Bergeijk: ‘College treedt niet op tegen units op Zwarte Bergen’

Medicijnen niet op voorraad: ‘Zonder mijn medicijnen word ik een ander mens’

16:52 EINDHOVEN/HELMOND - Het aantal medicijnen dat in Nederland tijdelijk niet leverbaar is loopt sterk op. In 2018 ging het om 769 geneesmiddelen, in 2017 nog 730. Ter vergelijking: in 2004 waren het nog minder dan honderd medicijnen die veertien dagen of langer niet voorradig waren.