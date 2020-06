Loods van Bergeijks interieurbedrijf Interia brandt volledig af, NL-Alert verstuurd

Kattendans in Bergeijk wordt ‘Klein Paradiso’ om meer publiek te kunnen ontvangen

19:44 BERGEIJK - Een festivaltentenbouwer uit Bladel bouwt deze week een stellage in de theaterzaal van De Kattendans in Bergeijk, waardoor er meer mensen naar een voorstelling kunnen komen. ,,De 1,5 meter-regel dwingt ons min of meer dit te doen.”