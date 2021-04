Lopend buffet op de Groene Corridor

OIRSCHOT/EINDHOVEN - Deelnemers van de picknickroute in de Groene Corridor genoten zaterdag van hapjes en drankjes in de buitenlucht. Er deden er 38 mee.

Haris Shaw (39) uit Eindhoven geniet zichtbaar. ,,Ik had het nog nooit gezien, maar ik ben zojuist langs een aardbeien-automaat gekomen, super.” Hij vervolgt. ,,Het is wel een jaar geleden dat ik langer dan een uur van huis ben. Vanwege coronamaatregelen bleef ik vaak dicht bij huis. Voorheen wandelde ik in de Loonse Duinen of op de Veluwe.”

De picknickroute op de Groene Corridor – de verbinding tussen het Eindhovense en Oirschotse centrum – werd dit weekend georganiseerd vanwege de Landschapstriënnale. De van oorsprong uit India afkomstige ingenieur, werkzaam bij ASML, las via social media over de activiteit. ,,Ik ben zo blij dat ik deze wandeling heb gedaan. Wat is Oirschot een mooi dorp. En wat is hier veel groen.”

Quote Ik had verwacht richting de hei te gaan. Deze route kennen we. Maar ach, we hebben goed weer en de start met een wijntje is goed. Colinda van Nunen De activiteit door het buitengebied en centrum van Oirschot varieerde tussen de tien en twaalf kilometer. Op de route ontving men bij vier lokale ondernemers een kleine of grote versnapering, een verrassing voor de deelnemers. Het eindigde met poffertjes, aardbeien en slagroom van Pofferdory. Maar de start begon bij Van Gerven Asperges rond 16.00 uur met een kopje aspergesoep. ,,En een lekkere droge Riesling”, vertelt Mayke uit Eindhoven. Samen met haar man Michiel fietst en wandelt zij meestal rondom Valkenswaard. ,,Wij wonen aan de zuidkant van Eindhoven, vandaar dat we meestal die kant kiezen.” Ze is bekend met de herontwikkeling van het gebied tussen Eindhoven en Oirschot en het centrum bezochten zij ook al vaker.

De wandeling leidt langs kanaal over de Miekoeksebrug en via Wevershoek richting tuincentrum Coppelmans waar lunchcafé de Serre een focaccia met kip en truffel serveert, of brie met groenten voor de vegetariërs.

Bekend terrein

Voor Oirschotse deelnemers voert de route, die daags van te voren werd toegestuurd, over iets te bekend terrein. Colinda en Bart van Nunen zijn met hun buren op pad. Colinda: ,,Ik had verwacht richting de hei te gaan, echt de Groene Corridor in. De route die we nu lopen kennen we wel. Maar ach, we hebben goed weer en de start met een wijntje is goed.”

Moutig biertje

Iets na zessen arriveren de Eindhovense Mayke en Michiel bij brouwerij Vandeoirsprong in het centrum van Oirschot. Daar krijgen ze een broodje hamburger met frietjes. En een hoppig of moutig biertje. ,,We kwamen net door de Nieuwstraat, om klokslag zes uur liepen we het dorp in, met de grote toren in de zon. Prachtig”, vindt ze.

IVN projectleider Marjolein Lommen is tevreden. ,,De coronamaatregelen waren lang nog onduidelijk. We hadden graag de hei opgegaan, maar daar mochten we geen ondernemers neerzetten. Als je ziet dat wat we in korte tijd hebben kunnen organiseren, dan ben ik heel tevreden.”