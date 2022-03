NETERSEL - De keuze van de gemeente Bladel voor bolle kasseien voor de bestrating van De Hoeve valt niet in goede aarde bij de bewoners aan straat in Netersel; het stucwerk scheurt en de tegels trillen los.

Zeven dan de tien leden van de klankbordgroep, bestaande uit bewoners van De Hoeve, zijn boos op de gemeente, want ondanks de meerderheid in de groep, koos de gemeente toch voor ‘gebolde’ kasseien voor de bestrating van de weg naar Casteren.

De leden zijn niet alleen boos, maar ook strijdbaar: ,,We moeten wel, want wat er nu gebeurt, bepaalt voor de komende twintig jaar ons woongenot. Wij hebben last van de trillingen en het geluid. Auto’s hoor je in al Casteren aankomen, stucwerk scheurt en tegels trillen los”, zegt Cees van de Velden, bewoner van de fraai verbouwde oude pastorie aan De Hoeve.

Quote Wij wonen hier en hebben er dag in dag uit mee te maken Carlijn van der Heijden, Klankbordgroep De Hoeve

,,Loppersum in de Kempen”, stelt Carlijn van der Heijden met enige ironie, verwijzend naar de plaats in het Groningse aardbevingsgebied. ,,Het gaat om het evenwicht tussen de cultuurhistorische waarde van de kasseien én de overlast die wij ervaren. Wie hier niet woont, kiest natuurlijk voor de historie, en dat snap ik. Maar wij wonen hier en hebben er dag in dag uit mee te maken. Wij komen op voor de leefbaarheid.”

De frustratie is, dat de keuze van de meerderheid van de klankbordgroep niet is overgenomen door wethouder Wim van der Linden. Terwijl ze dachten een optimaal compromis te pakken te hebben: ,,Van ons mogen de keien blijven liggen, maar dan wel geslepen en vlak gemaakt. Het dorpsaanzicht blijft, maar het is stiller, veiliger en geeft minder trillingen”, aldus Cees Waalen.

Over de rest van de aanpassingen aan het wegdek is de groep het eens met de gemaakte keuze. Dat wil zeggen aan beide zijden een fietsstrook van140 centimeter breed, uitgevoerd in klinkers. In het midden rest dan een kasseienstrook van 220 centimeter. Het verschil ligt hem volgens hen alleen in de uitvoering van de keien: origineel gebobbeld of afgevlakt.

Weg uit 1930

Het is een weg uit 1930, goed voor het verkeer van 1930, argumenteert van de Velden: ,,Het gaat ook maar om een traject van 400 meter tot het begin van het fietspad naar Casteren.”

Het zevental stelt dat besluitvorming onduidelijk is en buiten hun gezichtsveld plaatsvond. Het is een collegebesluit, dat niet in de gemeenteraad is besproken. De dorpsraad liet de advisering en besluitvorming over aan het overleg met de klankbordgroep.

Wethouder van der Linden licht toe dat de gemeente op drie punten consensus wilde van de klankbordgroep. Op het gebied van verkeersveiligheid en de leefbaarheid was overeenstemming. Bij de cultuurhistorische waarde zag hij de groep steeds verder uit elkaar drijven: ,,Naar aanleiding van de reacties van aanwonenden hebben we nog een heroverweging gemaakt, waarbij de reacties zijn besproken. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het eerdere besluit.”

Op maandag 21 maart is er vanaf 19.30 uur een informatieavond in gemeenschapshuis De Poel. De groep bereidt intussen een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) voor om de besluitvorming helder krijgen.