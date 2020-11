Louis Krekels (1931-2020): een vaderlijke gemeentesecetaris

NecrologieBLADEL - In Bladel is vrijdag Louis Krekels overleden. Hij was van 1981 tot 1987 gemeentesecretaris van het toenmalige Bladel en Netersel.

Het was het hoogtepunt en sluitstuk van een veertigjarige carrière in de gemeenteadministratie. Louis Krekels begon op zijn zestiende in Hooge en Lage Mierde. Na vier jaar vertrok hij naar zijn geboorteplaats Bladel. ,,Zijn grote liefde was muziek, maar zijn moeder vond een ambtenarenbaan veiliger”, vertelt dochter Marjet. Vier van zijn vijf broers volgden zijn voorbeeld. ,,Een vaderlijk secretaris, een mens onder de mensen en iemand bij wie je makkelijk binnenstapte. Ook als er problemen waren”, omschrijft een van zijn vroegere medewerkers, Louis van der Linden hem.

Maar wie Louis Krekels beschouwt, kan niet om de muziek heen. Als trompettist speelde hij bij Koninklijke Harmonie l’Union in Bladel. Toen de fanfare een harmonie werd, stapte hij over naar de klarinet, om later toch weer terug te keren bij de trompet. Zijn muzikale carrière eindigde bij het Kempisch Seniorenorkest.

Het typeert Louis Krekels, dat hij naast het musiceren, ook aan de zijlijn actief was. Hij was bestuurslid bij de harmonie. Hij bracht zijn ambtelijke ervaring in bij de oprichting van de Kempische Muziekschool. Verder was hij betrokken bij de Kapelconcerten in het Oude Klooster van Bladel. Ook voor het behoud van die kapel zette hij zich in.

Gezelligheid

,,Een liefhebbende vader. Hij was betrokken bij ons allemaal”, is het beeld dat dochter Marjet graag vasthoudt. ,,Hij hield van gezelligheid. Carnaval vieren met de hele familie. Maar hij was ook heel consciëntieus. Hij zat altijd te schrijven.”

Haar vader kreeg het zwaar toen zijn vrouw Nelly Adriaansen uit dit kringetje wegviel. Louis Krekels verbleef de laatste jaren in verzorgingshuis Kempenland, waar hij met een aantal dorpsgenoten nog een mooie tijd heeft gehad.

Louis Krekels overleed er op vrijdag 6 november. Hij werd 89 jaar. De afscheidsdienst is in besloten kring.