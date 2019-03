LPB: ‘Geheim maken dossier Zwarte Bergen onverteerbaar’

BERGEIJK - Voor de Lokale Partij Bergeijk is het onverteerbaar dat de gemeente Bergeijk het dossier over camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel geheim wil houden. Donderdagavond krijgt de gemeenteraad een voorstel om zich voor geheimhouding uit te spreken.

Het dossier is al geheim. Het college heeft dat in februari bepaald. Formeel moet de raad dat in haar eerstvolgende vergadering bekrachtigen.

De nieuwe eigenaar van de Zwarte Bergen wil de camping ontmantelen en plannen ontwikkelen voor de toekomst. Een poging om er tijdelijk arbeidsmigranten te plaatsen gaat niet door. In de directe omgeving en op de camping zelf is veel commotie over de ontwikkelingen.

In een reactie zegt burgemeester Callewaert dat geheimhouding noodzakelijk om rekening te kunnen houden met belangen van derden, zoals bedrijfsmatige gegevens. ,,Ook mogen bepaalde adviezen en meningen van bijvoorbeeld ambtenaren niet herleidbaar zijn", zegt zij.

Het LPB-raadslid Sonja Wagemans deed woensdag een poging het voorstel van de agenda te krijgen. ,,In Bergeijk willen ze alles achter gesloten deuren houden. Daar stemmen wij niet mee in.” Volgens haar was het collegebesluit van 26 februari en had het dus in de raad van 28 februari behandeld moeten worden. Zij redeneerde dat dat niet was gebeurd en dat er daarom geen geheimhouding meer op het dossier lag.