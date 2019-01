Ludieke posters tegen wegpiraten Westerhoven

Bergeijk heeft minder pachtgrond

10 januari BERGEIJK - De hoeveelheid gemeentelijke pachtgrond in Bergeijk neemt af. Elf jaar geleden had de gemeente nog 1065 hectare in eigendom. Nu is dat 982 hectare, 83 hectare minder dan in 2008. Daar is ook een goede reden voor: voor de aanleg van de N69 heeft de gemeente grond moeten ruilen.