Luier verschonen, chocolade maken of in de brandweerauto? Het kan allemaal op de Roefeldag in Oirschot

OIRSCHOT - Een baby verschonen, pindarotsjes maken, of in een brandweerauto zitten; zomaar een greep uit zo’n zestig Roefelactiviteiten die in Oirschot werden aangeboden. De belangstelling was groot. ,,Ik had ook het dubbel aantal kinderen kunnen hebben hier bij de brandweer.”

Tijdens een Roefeldag maken kinderen kennis met diverse hobby’s en beroepen. Particulieren en bedrijven zetten hun deur daar speciaal voor open. ,,Meer dan tweehonderd kinderen kunnen kiezen uit zo’n zestig adressen” vertelt Esther Peeters, medeorganisator.

,,En dan zijn er nog de Roefelbaby’s natuurlijk.” Roefelbaby’s? ,,Jazeker, ouders verwelkomen kinderen om met de baby te spelen. Of hem te verschonen of de fles te geven of zo.”

Vijf meisjes drommen rond baby Mel

Op naar baby Mel dan maar. Ze ligt in de box en er drommen een stuk of vijf meisjes omheen. Die willen graag met de baby spelen en hopen nog wat te leren ook. Dat kan ook, want Mel moet verschoond worden. Ze heeft gespuugd en ook nog een volle luier. Maar de meiden laten zich niet uit het veld slaan en gaan aan de slag. De baby vindt het overigens prachtig, al die aandacht.

Ook de brandweer is in trek. ,,Wij zijn altijd populair”, beweert Harold Tekath van de brandweer in Oirschot. Er is dan ook van alles te beleven. Kinderen mogen gereedschap bedienen, met een grote slang op een spuitbord spuiten en in de brandweerauto zitten. De auto’s met groepjes kinderen rijden af en aan en ze staan te popelen om te beginnen.

Quote Ik kom om te roefelen en ook een beetje om chocolade te eten Max

Ook een populaire bestemming: Coco en Sebas. Het bedrijf uit Oirschot maakt ambachtelijke chocolade die altijd verpakt wordt als een cadeautje. ,,En betaalbaar” vertelt Remy Sebas Rombouts. ,,Het is geen chocolade voor de happy few, maar de happy many.”

Als je het dan over many hebt: het wemelt van de kinderen die, met speciale kleding aan, druk bezig zijn met het maken van pindarotsjes. Er hangt een bedwelmende chocoladegeur. Max vertelt dat hij hier komt om te roefelen en ‘ook een beetje om chocolade te eten.’ Imke komt omdat ze het leuk vindt. ,,En ik hoop dat ik de rotsjes mee mag nemen.”