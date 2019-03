Luis in de pels krijgt nu zelf bezwaren

‘Met stomheid geslagen’ is de indiener van één van de vier zienswijzen. Het college van Reusel-De Mierden heeft besloten mee te werken aan de bouw van een vrijstaande woonboerderij aan de Hoogemierdseweg in Lage Mierde. Het perceel ligt in het beekdal van de rivier de Reusel en staat jaarlijks onder water. En juist die afwatering heeft de eigenaar in het verleden gebruikt om keer op keer bezwaar te maken tegen bouwproject De Hasselt, meent de indiener. Ook een tweede indiener heeft het gevoel dat de gemeente iemand beloont ‘die bouwplannen heeft tegengehouden, zodat de jeugd van Lage Mierde niet verder kon met hun toekomstplannen’.

Volgens de gemeente is de huidige initiatiefnemer een ander dan de notoire bezwaarmaker. Het zou gaan om vader en zoon. „Soms moet je over je eigen schaduw heenstappen”, zegt Cor van der Heijden (Samenwerking). Door het initiatief krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls en een verbeterde waterhuishouding, waar iedereen in de omgeving van profiteert. De eigenaar draagt gronden over aan Brabants Landschap en Waterschap de Dommel. Daarmee kunnen die organisaties in de toekomst het beekdal verder ontwikkelen en de natuurwaarden verbeteren.