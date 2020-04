Luisterend oor van Woningstichting de Zaligheden voor huurders in coronatijd

EERSEL - Woningstichting de Zaligheden is bezig om een belronde langs haar oudere huurders te maken. Medewerkers van de woningcorporatie hopen er zo achter te komen hoe het deze 70-plussers vergaat in coronatijd, en of ze extra hulp nodig hebben.

Zo’n 100 oudere huurders in de gemeente Eersel hebben al een telefoontje gekregen van de woningstichting. Later volgen er ook nog belrondes in de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk, waar de Kempische woningcorporatie eveneens actief is. Ongeveer 400 huurders in de Kempen kunnen nog een belletje verwachten, aldus directeur Chris Theuws.

Boodschappen

De medewerkers van WSZ vragen in zo’n gesprek dan bijvoorbeeld aan de huurder of die nog contact heeft met andere mensen (telefonisch of persoonlijk), en of ze nog wel buiten komen. Ook informeert de woningstichting of iemand nog hulp nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen.

Mocht WSZ in het gesprek signalen krijgen dat er extra ondersteuning nodig is voor een huurder, dan geeft zij dat door aan vrijwilligersorganisaties (zoals een klussendienst of Welzijn de Kempen) of organisaties voor sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Die kunnen de huurders mogelijk verder helpen.

Wenskaartje

Quote In deze tijd proberen we ons sociale hart te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat je met hele kleine dingen veel kunt bereiken. Chris Theuws, directeur Woningstichting De Zaligheden Daarnaast stuurt de Woningstichting vanaf deze week alle oudere bewoners (70-plussers) een wenskaartje, met de oproep om te bellen als er iets aan de hand is. ,,We krijgen veel positieve reacties op onze telefoontjes en kaartjes. Mensen ervaren het als hart onder de riem. Dat hebben ze ook nodig. Veel ouderen krijgen geen bezoek meer, familie mag niet meer komen,”volgens Theuws.



De woningstichting biedt nog op andere manieren hulp tijdens de coronacrisis. Zo laat WSZ haar gebouwen vaker en grondiger reinigen door een schoonmaakbedrijf. Met huurachterstanden van huurders wordt soepel omgegaan, in lijn met het beleid van de andere woningcorporaties in de regio. In het kader van landelijke afspraken zullen er ook geen huurders uit hun woning worden gezet. Theuws: ,,In deze tijd proberen we ons sociale hart te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat je met hele kleine dingen veel kunt bereiken.”

Voedselbank