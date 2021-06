Luyksgestel kreeg in 2016 volle laag van de hagelstenen: 'Het leek hier wel oorlogsgebied’

Een zaaltje in basisschool de Klepper in Luyksgestel, ruim een half jaar na de verwoestende hagelstorm in juni 2016. Er staan vele stoelen opgesteld, in afwachting van een aanzienlijk aantal dorpelingen dat wordt verwacht. Een bijeenkomst over de hagelramp staat op het punt van beginnen. Materieel gezien, maar ook mentaal heeft de storm maanden eerder een spoor van vernieling getrokken door het dorp.