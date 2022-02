Luyksgestel opnieuw ‘schrijversdorp’; schrijversechtpaar presenteert nieuwe boek

LUYKSGESTEL - Luyksgestel ‘heeft iets met de schrijverij’. In de vorige eeuw verspreidde Arie van der Lugt decennia lang vanuit zijn schrijvershut in het dorpse bos zijn wereldberoemde lectuur. De hut is na het overlijden van de schrijver omgedoopt tot schrijversmuseum en staat nu bij het bakkerijmuseum. Geen betere plek voor een eerste kennismaking met een schrijversechtpaar, dat in Luyksgestel neerstreek en onlangs zijn eerste duoboek over een bijzondere liefde presenteerde.

Ze geloven dat het zo moest zijn: Ingrid Kentgens (55) en Guido van Mierlo (75). Het is op zijn minst wonderbaarlijk, dat beiden abrupt uit hun drukke bestaan vol werkspanning stapten, relaties achter zich lieten en pardoes vanuit Limburg en Friesland op elkaar stuitten. De liefdesvonk sloeg meteen over en leidde bijna een jaar geleden tot hun huwelijk.

Dolverliefd op nieuwe stek

Inmiddels zijn ze ook dolverliefd op hun nieuwe stek in Luyksgestel. „Ik hoor op de zandgrond”, vertelt Guido van Mierlo. „Ik ben in het Brabantse Orthen bij Den Bosch geboren en Ik studeerde daar.” Ook voor Ingrid Kentgens die in Geleen is geboren, paste dit plaatje. „Ik wilde meer buiten en in de natuur zijn.”

Quote Ik was op zoek naar meer inhoud in mijn leven en stuitte op een website van een spiritueel wandel­coach. Dat was Guido Ingrid Kentgens

Die wens was ook een belangrijke reden om haar baan op te zeggen „Ik had het gevoel dat ik het maximale uit mijn klus bij het Bonnefantenmuseum als Hoofd Collectiebeheer had gehaald. Ik had ook geen ambities meer. Mijn eerdere relatie eindigde ook. Ik laste in 2019 een pauze in en vertrok voor een half jaar naar Terschelling Daar begon ik te schrijven aan mijn eerste boek dat nog niet af is.”

Het duurde niet lang of ze stond voor de deur van Van Mierlo die Brabant voor Friesland had ingeruild om met hem op spirituele wandeltocht te gaan. „Ik was op zoek naar meer inhoud in mijn leven en stuitte op een website van een spiritueel wandelcoach. Dat was Guido.” Met als gevolg de liefdesklik.

Tijd om als geitenboer verder te gaan

Van Mierlo had als zuiveltechnicus met zijn ingenieursbureau over heel de wereld ontwerpen voor de inrichtingen van fabrieken met installaties geleverd en vond het op zijn 55ste jaar eerst tijd om als geitenboer verder te gaan. „ Ik volgde mijn hart na het overlijden van mijn vader en begon aan een nieuw leven.” Van Mierlo deed ook aan tantra en koos uiteindelijk voor wandelcoaching. Ook hij was aan een boek bezig, maar liep vast. „Samen hebben we dat boek over de essentie van het leven verder geschreven en uitgebracht.” Daarnaast schrijft het echtpaar apart aan nieuwe boeken.