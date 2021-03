Luyksgestel verheugt zich op eigen ‘grensbier’

LUYKSGESTEL - Luyksgestel plukt al vele jaren de vruchten van het bestaan als grensgemeente. Het smokkelen en de band met het Belgische Lommel in het andere land aan de overkant, zijn daar voorbeelden van. Maar er zijn meer eigenaardigheden die het dorp ‘sieren’. Zoals de grijze grenspalen die zo zichtbaar in het landschap de afscheiding met de zuiderburen vormen. En het hoogste punt van de provincie Noord-Brabant dat op spuugafstand van zo’n grenspaal ligt. Dat bleek de inspiratie voor een volgende attractie: een nieuw biermerk van een nieuwe huisbrouwer.

De drie bedenkers van het gerstenat proosten vol passie bij grenspaal 191 op een boeiende en uitdagende hobby die ruim twee jaar geleden begon te borrelen. Rick Groenen (31), Marc van Herk (48) en John van Herk (51) haalden hier onlangs ook het idee voor de naam en verpakking van het eerste product van hun brouwerij Grensgeval: 44 boven NAP. Tijdens hun verhaal over dit speciale bier is dat hoogste, natuurlijke punt van de provincie vlakbij.

„We brouwden zelf thuis ook een tijd als hobby. We zitten samen in de carnavalsvereniging en de organisatie van het bierfestival ‘Bier in ‘t Bos’ dat sinds 2018 in september in het openluchttheater in Luyksgestel plaatsvindt. Daar ontstond het idee een eigen bier te maken.”

Proeven in de achtertuin

De brouwers veegden hun recepten voor het gerstenat bij elkaar, proefden de maaksels daarvan in de achtertuin van Groenen en richten Brouwerij Grensgeval op. „Een goed recept is heel belangrijk”, aldus John van Herk. Groenen vult aan: „Door de combinatie van voldoende tarwe, graan, gerst, specerijen en goed mouten en gisten kregen we een blond en doordrinkbaar, licht bier van 6 procent.”

Om hun alcoholische vocht breed aan de man te brengen strikten de drie bedenkers Brouwerij De Graal in het Belgische Bakel. „Daar zit nu 2000 liter in de gisttank die we op 30 maart ook zelf in 6000 flesjes gaan helpen bottelen. Dan laten we het bier nog even rusten voordat we het naar Luyksgestel verhuizen.”

Terug naar de grenspaal 191 die op het etiket van de eerste proefflesjes blinkt. „Zeven weken geleden stonden we hier op deze speciale grensplek om het brouwsel voor het eerst te proeven. Ons bier moest nog een passende naam krijgen. Dat komt bij deze grenspaal bij het hoogste punt samen.” Groenen toont de foto op zijn mobiel die hij spontaan van de paal maakte ter inspiratie. ,,In de tweede week van april is 44 boven NAP verkrijgbaar in de regionale supermarkten, online, in de horeca en in Belgische regio hier over de grens.” In het najaar verwachten de drie een tripel bier te lanceren.