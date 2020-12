Maandenlange terreur bij visvereniging Riethoven met brand als dieptepunt

Vermiste Eindho­venaar vermoede­lijk omgekomen bij explosie in spotters­hut in bossen Luyksges­tel

27 december EINDHOVEN/LUYKSGESTEL - Het stoffelijk overschot dat is aangetroffen na de explosie in een spottershut in het buitengebied van Luyksgestel is vermoedelijk van de man die sinds woensdagavond is vermist. Het gaat om een Eindhovenaar. Omdat hij eigenaar is van de verwoeste hut houdt de politie er ernstig rekening mee dat de vermiste man daar om het leven kwam.