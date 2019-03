Maatregelen tegen stikstof rond Groote Beerze: ‘dweilen met de kraan open’

Ergens middenin het dal van de Groote Beerze, tussen Westelbeers en Netersel, staat een waterpomp zachtjes te zoemen. Het apparaat zorgt bij natuurbeheerder Sjors de Kort van Brabants Landschap voor gemengde gevoelens. ,,Eigenlijk kan ik er slecht tegen, dit soort ingrepen in de natuur", bekent hij. ,,Het is in feite een soort infuus. We hebben het hier liever niet, maar het is hard nodig om de patiënt in leven te houden.” Die patiënt, dat is in dit specifieke geval het relatief kleine stukje blauwgrasland in het beekdal. Er groeien zeldzame zegge- en grassoorten die het veld in de zomer een blauwgroene kleur geven. Maar die kenmerkende vegetatie heeft het moeilijk. ,,Het is hier eigenlijk te nat”, verklaart Ted van Paassen, projectleider bij waterschap De Dommel. ,,Het grondwater van de hogere gronden komt hier boven. Daardoor blijft het regenwater al snel op het land liggen.”