Machielsen keert na verkiezingen niet terug in Oirschotse politiek, Van de Ven is wethouderskandidaat

OIRSCHOT - Na drie periodes stopt Piet Machielsen na de verkiezingen als wethouder in Oirschot. Hij is ook niet verkiesbaar voor de nieuwe gemeenteraad. Machielsen maakt daarmee ruimte voor een nieuwe wethouderskandidaat: Joep van de Ven. Die is nu nog fractievoorzitter voor het CDA.

Het CDA hanteert de lijn om wethouders (en fractievoorzitters) na twee periodes te vervangen. Machielsen was al een uitzondering op die regel: hij heeft dat al drie keer mogen doen.

,,Het is natuurlijk superleuk om wethouder te mogen zijn en een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de mensen in de gemeente Oirschot", laat hij weten. ,,Maar het is ook goed om na zo’n lange periode ruimte te maken voor een nieuwe wethouders-kandidaat.”

Dat wordt dus Joep van de Ven, de huidige fractievoorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Die geeft het stokje door aan Fons Peeters, de nummer 1 van de lijst. Van de Ven is door de leden op plek 2 gezet.

Toekomst

Machielsen blijft wel betrokken bij de Oirschotse politiek, maar dan als lid van de partij. Wat hij in de toekomst gaat doen, moet hij nog uitzoeken. ,,Daar ga ik over nadenken”, aldus Machielsen.

Een wethouderspost elders, sluit hij niet uit. Burgemeester worden ziet hij niet gebeuren. ,,Die zijn vaak meer op procesniveau bezig, dat moet je liggen. Ik ben graag met de inhoud bezig.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm wethouder piet machielsen oirschot © x

Nieuwkomers en oudgedienden

Op 3 staat nieuwkomer Wil Verhoeven uit Middelbeers. Wil was in het recente verleden voorzitter van voetbalclub Beerse Boys. Op 4 staat huidig raadslid Lily Maaref uit Middelbeers, met veel kennis en ervaring in het sociale domein.

Op 5 staat nog een nieuwkomer in de Oirschotse politiek: Alexander van Holstein uit Middelbeers, voormalig wethouder in de gemeente Waalre.

Van Holstein was één van de vier wethouders die in juli 2020 het vertrouwen opzegden in burgemeester Jan Brenninkmeijer. Toen werd duidelijk dat er een interne bestuurscrisis was in Waalre. In oktober stapte vervolgens de hele wethoudersploeg op wegens ‘een verschil van inzicht met betrekking tot de bestuursstijl van de burgemeester’.

Twintigers

Naast de vertrouwde gezichten - waaronder Willy van den Wittenboer uit Oirschot, Mark Timmermans uit Middelbeers, Henk van der Schoot uit Oirschot en Art Smulders uit Spoordonk - zijn er dus ook de nodige nieuwkomers die hoog op de lijst staan.

Zoals Anton van der Staak (op 8) en Patrick van Kessel (op 13), beiden uit Oirschot. Met Femke Verhagen uit Oostelbeers (op 12), Camil Kerkhofs (op 15), Ruben van der Schoot (op 17) en Jakko Klaassen (op 18) uit Oirschot staan er vier twintigers op de kieslijst voor het CDA.

Daar is CDA-voorzitter Bart Mourits bijzonder over te spreken: ,,We zijn bijzonder blij en trots dat we een kieslijst konden samenstellen met dertig maatschappelijk betrokken mensen in alle leeftijden. Een mix van ervaring en vernieuwing, waaronder vier enthousiaste en betrokken twintigers. De vertrouwenscommissie en de leden hadden dus ook echt wat te kiezen.”