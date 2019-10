Maïsoogst op volle toeren in Brabant: ‘Zelfs de warme maaltijd eten we tussen de maïs’

videoBERGEIJK/LOMMEL - In de dorpen in de hele regio rijden maïshakselaars en grote tractoren momenteel af en aan: het is alle hens aan dek om de maïsoogst binnen te halen. Het ED ging een dagje mee.

Overal waar Toon van Loon komt verdwijnen lange, statige maïsplanten met een noodgang in de ‘kaken’ van zijn gulzige maïshakselaar. De Bergeijkenaar is één van de vele agrarische loonwerkers die dezer dagen keihard aan het werk is in de Kempen en omgeving om de maïsoogst binnen te halen. Ook deze donderdag maakt Van Loon onverstoorbaar zijn rondjes over een akker, dit keer net over de landsgrens, in het Belgische Lommel. ,,Onder normale-niet al te natte-omstandigheden oogsten we rond de 1000 ton maïs per dag.”

Gekneusd

Van Loon’s machine snijdt de maïsplanten razendsnel los van de grond, waarna ze door de hakselaar worden ‘verslonden’. In deze machine worden de maïsplanten en de maïskorrels in zin geheel versneden en gekneusd tot een versnipperde massa. Allemaal om runderen te voederen. Van Loon is te spreken over de kwaliteit van de maïs van dit seizoen. ,,Vorig jaar was bijna alles verdroogd. Nu is er iets meer regen gevallen, dus de opbrengst is beter.”

Ilona Wijlaars uit Bergeijk rijdt behoedzaam zij aan zij met Van Loon in een tractor. Ze volgt het tempo van zijn hakselaar nauwgezet. Wijlaars is het die de geproduceerde maïssnippers -die door een pijp uit de hakselaar worden geblazen- moet opvangen in een zogenaamde silagewagen.

Volledig scherm Maïsoogst in Lommel. © fotomeulenhof/Bert Jansen

Tropendagen

Het is nog geen elf uur in de ochtend, maar dit is al de derde akker die zij van maïs hebben ontdaan. Wijlaars: ,,Soms oogsten we wel zo’n 10 percelen per dag, zeker als de akkers wat kleiner zijn, zoals hier in België. Maar daardoor is er ook wat meer afwisseling, omdat je steeds naar andere plekken gaat.”

De maïsoogst zorgt voor tropendagen voor de loonwerkers. Over vele plattelandswegen maar ook door de dorpskernen denderen ze deze dagen: de grote dorsmachines en de enorme tractoren, goed voor een paar honderd paardenkrachten, met daarachter grote laadbakken voor de maïs. En dat verkeer gaat door tot soms diep in de avond. ,,Het moet nu gebeuren. Die maïs móet volgende week van het land af zijn", zegt Van Loon nuchter. Ook hij en zijn collega's maken lange dagen. ,,Ik ben vanochtend begonnen om zes uur ‘s ochtends en we gaan door tot ongeveer negen uur ’s avonds. Lunchen doe ik in de machine. Om zes uur ’s avonds krijgen we een warme maaltijd, die we vlakbij de akker opeten. Dat is toch skôn, zo in het groen?”

Ervaring

Met tien jaar aan ervaring op zak is Van Loon gepokt en gemazeld als het op de maïsoogst aankomt. ,,Ik kijk soms van tevoren op een digitale kaart hoe een perceel er op dat moment bij ligt. Dan heb ik al meteen in mijn hoofd in welk patroon ik moet gaan rijden.” Ook al rijdt hij maar een bepaalde tijd per jaar op de hakselaarmachine voor de maïsoogst, het voelt altijd weer heel vertrouwd als hij in zijn cabine klimt. ,,Dat verleer je niet, net als fietsen.”

Aan de kant

Wijlaars rijdt ondertussen met een hele berg geoogste maïssnippers richting het erf van een veehouder verderop in Lommel, waar ze de gele massa moet gaan ‘bezorgen’ in een gigantische kuil. Behendig stuurt ze haar grote tractor door de hele smalle straatjes en weggetjes in de Belgische grensplaats. Af en toe moet ze uitwijken of stoppen voor een passerende auto. Wijlaars komt geregeld onbegrip tegen van automobilisten met haast, die ze onbedoeld ophoudt met haar rijdende kolos. ,,Soms kijken mensen je boos aan als je niet ver genoeg aan de kant gaat voor hen. Maar met een hele hoge kar (met grote berg maïssnippers, red.) kun je helemaal niet uitwijken als er bijvoorbeeld (takken van) bomen ver over de weg hangen. Ze hebben er geen erg in wat je allemaal bij je hebt.”