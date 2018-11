'Malaga-meesterbrein' Marco H. uit Reusel stiekem gefilmd met beruchte Braziliaanse drugsdealers

REUSEL - De Spaanse politie ziet de 42-jarige Marco H. uit Reusel als het meesterbrein achter de gigantische cocaïnevondst in Malaga, eind oktober. Samen met zijn rechterhand Hans V. uit Kaatsheuvel werd hij stiekem gefilmd tijdens een ontmoeting met enkele beruchte Braziliaanse drugsdealers in Estepona, een badplaats ten westen van Marbella.

Dat meldt El Español op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. De Spaanse krant omschrijft tot in detail hoe de Nederlandse bende met zo’n vijftien criminelen kon worden opgerold.

Saillant is dat de bende, die onder leiding staat van Marco H. uit Reusel, waarschijnlijk te maken heeft met de liquidatie van crimineel Hamza Ziani. De Spaanse politie gaat er volgens de krant van uit dat de moord op de 34-jarige Utrechter een wraakactie is geweest.

Ziani zou stiekem met agenten hebben gesproken over de cocaïnedealers van Marco H. Hier willen twee Nederlandse advocaten die betrokken zijn bij de zaak nog niet op reageren.

Ontmoetingen

De Spaanse politie heeft de bende van de Reuselnaar al langer op de korrel. Behalve Marco H. en Hans V. werden ook twee andere Nederlanders stiekem in de gaten gehouden. Zo zouden Ronald S. en Martin G. afgelopen zomer een ontmoeting hebben gehad met een beruchte crimineel uit Galicië, een kuststreek ten noordwesten van Spanje.

Tijdens die ontmoeting werden ‘tassen vol met geld’ overgedragen aan de Nederlanders, meldt de Spaanse krant. De crimineel uit Galicië kreeg van de Nederlanders pgp-telefoons waarmee criminelen versleutelde berichten naar elkaar kunnen sturen. Op die manier hopen ze uit de handen van de autoriteiten te blijven. Beide ontmoetingen staan op film, weet El Español.

Grootste drugsvangst ooit

Ongeveer een week vóór de gigantische cocaïnevondst in Malaga, was de politie bezig met een groot onderzoek bij een loods in de stad Badajoz. Dat onderzoek richtte zich op de informatie dat er in de buurt een overslagplaats voor cocaïne zou zijn.

Na de inzet van afluisterapparatuur en gps-trackers stuitte de Spaanse politie uiteindelijk op de gigantische hoeveelheid cocaïne in Malaga. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in de Spaanse kustplaats en de één na grootste drugsvangst in Spanje.

Connectie met Brabant

Vorige week bracht het Brabants Dagblad het nieuws naar buiten dat de vondst in Malaga een belangrijke connectie met Brabant lijkt te hebben. De Nederlandse politie deed naar aanleiding van de recordvangst meerdere invallen in Waalwijk en Kaatsheuvel. Daarbij is volgens de politie beslag gelegd op verschillende panden, luxe voertuigen en administratie.