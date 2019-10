Man (33) verdacht van verleiden 13-jarig meisje: ‘Het gaat om een kind. U bent zelf vader’

BERGEIJK/ ARNHEM - Een 33-jarige man uit het Gelderse Westervoort hoorde dinsdag twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. Hij deed zich in maart op een chatsite voor als 17-jarig meisje, verleidde een meisje van 13 tot een afspraak, haalde haar op in de gemeente Bergeijk en had seks met haar.

Quote Het gaat om een kind. U bent zelf vader. Is er niets in u dat zegt: ik ben helemaal verkeerd bezig? Rechter De officier van justitie wil verder dat de verminderd toerekeningsvatbaar verklaarde man zich onder behandeling stelt, een contactverbod krijgt en uit de buurt van minderjarigen blijft, inclusief zijn eigen dochter, zolang de reclassering dit nodig vindt.



Op dinsdagavond 26 maart geeft de moeder van het meisje haar dochter op als vermist. De politie onderzoekt haar telefoon en ziet dat ze heeft gechat met een Sanne en een Michael en dat ze een seksafspraak heeft met de laatste.



De agenten trekken het nummer na en treffen enkele uren later het meisje naakt aan in de woning in Westervoort. De bewoner wordt aangehouden en zit inmiddels een half jaar vast.



Hij erkende dat hij fout was geweest. Hij had zich voorgedaan als meisje van 17 en het slachtoffer voorgesteld seks te hebben met een volwassen man. ,,Het is niet goed wat ik gedaan heb, dat weet ik ook wel”, zei hij. ,,Ik had mijn verstand op nul zitten.”

,,Nee”, reageerde de rechter. ,,U was heel bewust bezig dat meisje in te palmen om seks met haar te hebben.” Hij haalde chats aan waarin het meisje zegt dat ze weg wil van huis.

Hij biedt aan haar op te halen en zegt erbij dat niemand het mag weten, omdat hij anders in de problemen komt. Zij reageert dat ze zo blij is dat hij dat voor haar wil doen.



Ze spreken af bij een supermarkt in haar woonplaats. ,,U stapt in de auto, rijdt een uur en een kwartier. U hebt tijd om na te denken. Het gaat om een kind. U bent zelf vader. Is er niets in u dat zegt: ik ben helemaal verkeerd bezig?”

Onveilige seks

Jawel, reageerde de verdachte. ,,Maar ik heb toch doorgezet.” Onderweg bij een tankstation zit hij aan haar. Eenmaal thuis geeft hij haar alcohol en heeft hij onveilige seks met haar.



,,Ze zegt dat u haar pijn heeft gedaan. Dat u haar hebt besodemieterd. Snapt u wat dat doet met haar? Ze is nu in therapie om te verwerken wat er met haar is gebeurd”, aldus een andere rechter.

‘Mijn kleine meid is mijn alles’