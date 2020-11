Man (55) overlijdt bij steekpartij in woning in Duizel, broer (50) aangehouden

Centrale in Meerhoven zorgt jaarlijks voor mespuntje stikstof in de Kempen: 25.000 euro boete dreigt

25 november EINDHOVEN - Het is stikstofslapstick van de bovenste plank. Omdat de gemeentelijke biomassacentrale in Meerhoven jaarlijks voor ongeveer 0,15 gram stikstofneerslag zorgt op beschermde natuur in de Kempen, hangt de gemeente Eindhoven een boete van 5.000 euro per week boven het hoofd.