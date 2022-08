Man (74) uit Reusel verdronken in ven Lage Mierde, politie en brandweer vinden lichaam na zoekactie

met video Vrachtwa­gen gekanteld op N69 bij Riethoven, weg na uren weer vrij

RIETHOVEN - Een vrachtwagen is donderdagmiddag gekanteld op de Westparallel (N69) in Riethoven. De N69 was in beide richtingen afgesloten ter hoogte van die plaats. Rond 23.00 uur was de weg weer vrij.

