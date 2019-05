Man (75) uit Diessen omgekomen bij botsing tegen boom langs N395 richting Middelbeers

De weg werd helemaal afgesloten tussen Biest-Houtakker en Middelbeers en is inmiddels weer open, aldus ANWB. Het politie onderzoek ter plaatse is afgerond.

De man reed in een busje van Reyrink, een aannemersbedrijf uit Hilvarenbeek dat twee weken geleden nog een werknemer verloor bij een tragisch ongeluk in Westelbeers. Het is niet bekend of de 75-jarige man die vrijdag omkwam daadwerkelijk werkzaam was voor het bedrijf. Reyrink kon vrijdagmiddag nog niet reageren.