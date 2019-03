Man (81) slaat over de kop met auto in weiland in Riethoven en rijdt gewoon door

De Kempen witte vlek op kieslijs­ten

9:58 EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant is relatief mager vertegenwoordigd op de kieslijsten voor de provinciale verkiezingen in Brabant. De kans is groot dat na 20 maart niet één van de 55 toekomstige Statenleden uit de Kempengemeenten komt. Tenzij voorkeursstemmen een rol gaan spelen, natuurlijk.