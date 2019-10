Man die dinsdag omkwam bij ongeluk op A67 bij Hapert is 26-jarige Brit

Man (33) verdacht van verleiden 13-jarig meisje: ‘Het gaat om een kind. U bent zelf vader’

1 oktober BERGEIJK/ ARNHEM - Een 33-jarige man uit het Gelderse Westervoort hoorde dinsdag twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. Hij deed zich in maart op een chatsite voor als 17-jarig meisje, verleidde een meisje van 13 tot een afspraak, haalde haar op in de gemeente Bergeijk en had seks met haar.