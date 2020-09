Man naar ziekenhuis na trap van paard in Bergeijk

Volgend jaar geen prinsen en geen optochten in Bergeijk

16 september BERGEIJK - Alle carnavalsactiviteiten in de gemeente Bergeijk gaan komend carnavalsseizoen niet door. In een overleg van zeven voorzitters van carnavalsverenigingen in Luyksgestel is daartoe besloten. Alleen kleinschalige activiteiten mogen doorgaan.