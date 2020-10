Man op rollator rijdt zich vast in liftdeur van Reuselse flat

College Bergeijk: lokale aanscher­ping vuurwerk­tij­den onnodig

9 oktober BERGEIJK - Sierfonteinen en sterretjes zouden in Bergeijk tijdens oud en nieuw alleen tussen middernacht en 2 uur de lucht in mogen, als het aan de gemeenteraad ligt. Het college ziet niets in zo'n lokale aanscherping van de vuurwerktijden.