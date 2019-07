Man overleden na eenzijdig ongeval in Wintelre

Vakantie­park Hooge Mierde moet toeristen­be­las­ting betalen over arbeidsmi­gran­ten

19 juli REUSEL-DE MIERDEN - Reusel-De Mierden heeft vakantiepark Het Zwartven in Hooge Mierde over 2015 een aanslag toeristenbelasting van ruim 76.000 euro opgelegd voor de arbeidsmigranten die op het park verblijven. Terecht, oordeelde de rechtbank in Den Bosch.