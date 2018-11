Man uit Eersel ‘weet niets’ van 25.000 euro onder matras

DEN BOSCH - Vijf maanden cel eist de officier van justitie tegen een man uit Eersel die 25.000 euro onverklaarbaar geld in huis had en was betrokken bij een vechtpartij.

Die 25.000 euro op zijn logeerkamer, onder het matras en onder de handdoeken in de kast, die waren helemaal niet van hem. Van wie dan wel? Geen idee. Hoe ze daar terecht waren gekomen? Onbekend.

Boodschap

Hendrik S. (29) uit Eersel kon het vrijdag niet zelf tegen de rechtbank in Den Bosch zeggen, want hij was niet komen opdagen. Zijn advocaat Jules van Wijk bracht de boodschap. Hij voerde aan dat er op het moment dat de politie de woonwagen van S. doorzocht, twee andere mannen in die wagen waren. Misschien hadden zij wel iets met het geld te maken. Ook al omdat S. zelf niet in de wagen was toen de politie kwam.

Officier van justitie Hugo Storij geloofde het allemaal niet zo. S. was inderdaad niet in zijn woonwagen op het moment van de huiszoeking, want hij was op zijn sokken op de loop voor de politie.

Uitkering

Storij stelde verder vast dat van S. geen legale inkomsten bekend zijn. Hij kreeg een uitkering van zo'n 8000 euro per jaar. Hoe kom je dan aan 25.000 euro, vroeg de officier zich af. En dan ook nog in incourante biljetten van honderd euro. Het geld kan volgens de officier alleen maar uit de misdaad komen. Heling dus.