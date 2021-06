Man uit Hapert geeft 200 kilo MDMA bestemd voor Australië mee aan undercoveragent

Duizelse man stak zijn broer neer toen deze op hem afkwam, maar de dood was niet de bedoeling

6 juni DEN BOSCH – Hij verstopte zich nog even achter de heg. Maar kort nadat Peter F. eind vorig jaar in Duizel zijn broer had doodgestoken, ging hij in de boeien. Vluchten wilde hij niet. En natuurlijk wilde hij zeker niet ‘ons Jan’ doden. Maar hij kon niet anders, zei hij. Dinsdag kan hij zijn verhaal bij de rechter doen.