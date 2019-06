Man valt politie aan in Oirschot: gewonde agenten kunnen voorlopig niet werken

Jos Hendriks uit Eersel moest door nakijkfout ook op herhaling voor eindexamen op Rythovius College

12:55 EERSEL - Vwo-leerlingen van het Rythovius in Eersel moesten deze week eindexamens overdoen omdat de postzak met hun examens werd gestolen. Jos Hendriks weet hoe het voelt. Hij moest in 1967 op die school opnieuw aan de bak, nadat het eindexamen Frans was afgekeurd door een nakijkfout van zijn docent.