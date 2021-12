Man van 77 krijgt forse celstraf voor drugslab in Bladel

Harrie Lavreysen is ook al de ster van de gloednieu­we ‘supervette’ Champions League

Ook in de gloednieuwe Champions League van het baanwielrennen is olympisch en wereldkampioen Harrie Lavreysen de grote ster. Vrijdagavond won hij (in Londen) voor de derde keer op rij het sprinttoernooi. Met een voorsprong van veertien punten op naaste concurrent Stefan Bötticher gaat de Brabander vanavond de laatste finalemanche in van de ‘supervette’ wedstrijdreeks.

