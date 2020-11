Man zwaargewond aan handen bij bedrijfsongeval in Bladel

Van wie is de halve Mini?

25 november VELDHOVEN - Wie nog ergens een oudejaarslot van 2019 heeft liggen dat gekocht is bij de Albert Heijn aan het Meiveld in Veldhoven doet er goed aan het nummer even te checken. Op het lotnummer HA 66188 is namelijk een prijs gevallen ter waarde van een halve Mini; een bedrag van 11.856 euro.