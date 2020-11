Manege De Kempen breidt uit met moderne stallen

EERSEL - ,,Een paard is net een mens”, volgens Peter en Anja van de Ven van Paardensportcentrum de Kempen (PCK). Hij wil zijn soortgenoten graag zien, dus is het belangrijk dat paarden veel contact met elkaar kunnen hebben. Met de bouw van de 26 moderne stallen voldoet het Eerselse bedrijf nu al grotendeels aan de regelgeving voor 2028.

Het is een beetje een doolhof voor wie nooit eerder bij Paardensportcentrum de Kempen in Eersel geweest is. Het ietwat gedateerde maar charmante manegebedrijf wordt sinds 1981 gerund door familie Van de Ven. De manege bestaat uit binnenrijhallen, een buitenrijbak en circa honderd stallen met een deel pensionstalling voor mensen met een eigen paard. Er zijn appartementen, groepsaccommodaties, er is een soort bruin café en er zijn veel weides, dat alles gelegen tussen de bossen.

Renovatie

De ondernemende familie Van de Ven zit nooit stil. Naast het veelzijdige bedrijf runnen, knappen ze sinds 2001 de accommodatie op. Het dak is vernieuwd. De kleinste rijhal is vorig jaar gerenoveerd. Maar de beslissing voor nieuwe stallen ging niet over één nacht ijs.

Op het moment dat de vergunning net rond was, kwam de eerste lockdown door het coronavirus. Dat was schrikken, volgens Van de Ven: ,, Wij zijn nog nooit langer dan drie dagen dicht geweest. Dat overleven we niet, dachten we.” Het zetten van de handtekening werd uitgesteld. Ook de jaarlijkse ponykampen voor de jeugd, en andere evenementen gingen niet door, en de inkomsten droogden op. ,,Toch hebben we toen gezegd: We gaan aan de gang. We zijn ondernemers en risico hoort daarbij.”

Quote De paarden zitten weliswaar aan een touw, maar ze kunnen zo de gang op. Peter en Anja van de Ven Na drie maanden sloop begon het opbouwen van de nieuwe stallen: De hal zetten, spanten, wanden, dak erop, betonvloer. ,,Nu zijn we bezig met de binnenkant. De leverancier heeft één stal voorgedaan. De rest doen we zelf met wat helpende handen. De twee jongens van Novafarm, die hier tijdelijk wonen voor dagbesteding en ritme, draaien ook mee in het team.”

Het dierenwelzijn is belangrijk voor PCK. Daarom hebben de Van de Vens bewust gekozen voor geen voorwanden in de nieuwe stallen. ,,De paarden zitten weliswaar aan een touw, maar ze kunnen zo de gang op.”

De stallen hebben nog meer innovaties. Er zijn buitenluiken, de stal is goed geventileerd en hebben een natural feeder, waardoor het paard 24 uur per dag voer heeft. De wanden tussen de stallen zijn half hoog. Wanneer de paarden als buren aan elkaar gewend zijn, gaan de eventuele tralies er tussenuit en kunnen de merries en ruinen fijn paarden kijken en snuffelen.

Aan het personeel is ook gedacht. De uitschuifbare wanden kunnen naar de gang geschoven worden. Als de paarden op dat moment niet in de wei kunnen dartelen, schuiven ze mee, en de hele ruimte kan in één keer efficiënt schoongemaakt worden.