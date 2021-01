Marcel Vosters uit Bladel publiceert familiestamboom

BLADEL - Twee kloeke boeken, samen achthonderddertig pagina’s had Marcel Vosters nodig om zijn familiestamboom vast te leggen. ,,Het is een verslaving en een verrijking van mijn leven.”

,,Veertien generaties. Dat dijt uit. Daar word je niet goed van”, beschouwt Vosters zijn levenswerk. ,,Ik durf niet te zeggen hoeveel Vostersen er in mijn boek staan. Mijn laptop telt er zo’n 4500. Het is fascinerend om te zien wat er groeit uit zo’n klein keuterboertje met een stukje grond en een schaap”, vertelt de Bladelnaar. ,,We hebben bisschoppen en andere geestelijken, burgemeesters, professoren, kunstenaars en artsen in de familie. Reusel kende twee keer een Vosters als burgemeester.”

Streek van zijn voorouders

De beschreven stamboom begint in 1578 bij de Reuselse landbouwer Simon Adriani Vorsters; een vroeger vaker gebruikte schrijfwijze. Ook Marcels vader komt uit Reusel, maar die verhuisde naar Eindhoven en groeide op in de schaduw van het PSV-stadion. Hij werkte bij Philips. In Bladel vond hij uiteindelijk een baan en een woning naar zijn zin. Het bracht hem meteen terug in de streek waar zijn voorouders hun voetsporen nagelaten hadden: ,,En dan komt al snel de vraag: ‘van wie bende gij er inne?’”

Nog steeds wonen de meeste ‘Vostersen’ in de Nederlandse – en Belgische Kempen, ontdekte de amateurgenealoog. Maar hij leerde ook familie in Wisconsin (VS) kennen: ,,Die runnen gigantische boerderijen. Zo zit achter elke naam wel een verhaal. Dat boeit me meer dan de stamboom op zichzelf. Vooral enkele oorlogsverhalen hebben indruk op me gemaakt.”

Verslaving en verrijking

,,Het is een verslaving en een verrijking van mijn leven”, verklaart Marcel Vosters zijn fascinatie met de genealogie van zijn familie. Wat in 1988 klein begon, ontwikkelde zich – vooral na zijn pensionering – tot een levenswerk. De digitale ontwikkelingen kwamen daarbij goed van pas. Van het overschrijven van stoffige aktes in gemeentearchieven verschoof zijn hobby naar een comfortabele laptop op zijn eigen zolderkamer.

Het resultaat maakt hem een vraagbaak en middelpunt tussen enkele duizenden naamgenoten. Ze weten hem te vinden, op zoek naar hun eigen historie. Ook voor zijn stamboom in twee kloeke delen was veel belangstelling.

Wie contact met Vosters zoekt kan mailen naar: marcelvosters @planet.nl