Marco Verdonschot (1974-2020) uit Luyksgestel: Marco's glimlach van oor tot oor

NecrologieLUYKSGESTEL - Hij was overal in Luyksgestel graag gezien, omdat hij altijd vrolijkheid meebracht. Marco Verdonschot was een druk baasje, iemand die graag voor iedereen klaar stond en gewend was om flink de armen uit de mouwen te steken.

Een noodlottig ongeval rukte Marco Verdonschot plots uit zijn nog zo bruisende, jonge leven en laat een diepe indruk achter in het dorp.

Marco drukte een flinke stempel op het uitgangsleven in Luyksgestel en Bergeijk. Toen hij op zijn 15de jaar aan het oberen sloeg bij Annie van Ham-Bloks in De Drie Linden zag zij meteen dat Marco Verdonschot voorbestemd was voor een carrière in de horecasector. Hij volgde haar advies op, om na zijn opleiding aan de lts voor metselaar voor de hotelschool in Tilburg te kiezen. En dat bleek inderdaad een schot in de roos.

Verdonschot zette zijn horecakwaliteiten op verschillende manieren succesvol in. Mensen in het uitgaansleven lokte hij naar zijn DonsKaffee op het Hof in Bergeijk en het eetcafé in de Hutten net over de grens in het Belgische Lommel. De afgelopen vijf jaar had hij zijn draai gevonden bij restaurant Aengenaam in zijn dorp en daarbij leidde hij ook nog een goedlopend cateringbedrijf dat 'De Feestmakelaar waar u bepaalt' als motto had.

Verdonschot was ook een bezige bij voor de clubs in Luyksgestel. Hij zette zich in voor het bestuur en activiteiten van de carnavalsvereniging De Stekkeraopers en had vorige week woensdag zijn laatste repetitie voor een optreden in de komende zittingsavonden. Bij zijn voetbalclub De Raven bemande hij de kantine, de activiteitencommissie en coachte de senioren en de jeugd. Hij richtte zijn eigen BMX-team op. De renners zijn nog steeds actief en gaan binnenkort strijden om het wereldkampioenschap in de VS.

Marco Verdonschot liet niemand in de kou staan en pakte alles aan wat voorbij kwam. Zijn handelsmerk hielp hem daar zeker bij: een glimlach van oor tot oor en altijd in voor een geintje.