Marieke van Loon opent naast foodcafé ook conceptstore Xtra-social

Aan de markt in Reusel opende ze net voor coronatijd haar eigen foodcafé onder die naam, de coronarust die volgde benutte ze voor het opzetten van een webshop met lifestyle producten. Met het openen van een winkel naast haar restaurantje komen nu dromen en beleving nog meer bij elkaar.

,,Na mijn opleiding HBO rechten kwam ik in een negen-tot-vijf-baan. Voor de uitdaging werkte ik in de avonduren in een restaurantje. Ik zegde mijn baan op voor een wereldreis met in het achterhoofd daarna mijn vleugels verder uit te slaan in de horeca. Vanuit mijn social media-account xmariekie was ik sinds 2016 ook al volgers aan het opbouwen en had al marketingsopdrachten voor bedrijven. Ook horecazaken mocht ik bezoeken en zodoende begon ik inspiratie op te doen voor mijn eigen zaak.”

Quote Durf te zijn wie je bent in de omgeving die bij jou past Marieke van Loon

,,Dat zette ik voort tijdens mijn wereldreis en dankzij nieuwe travel content bleef mijn social media-account groeien. Ik kwam terug met een boekwerk vol notities met wat voor zaak ik wilde, maar nu wist ik ook wat ik de gasten wilde gaan bieden: durf te zijn wie je bent in de omgeving die bij jou past.”

Dat er enkele maanden na de opening van het foodcafé corona uitbreekt kun je vooraf echt niet bedenken. Maar terwijl heel Nederland op slot zat, ging Marieke niet bij de pakken neerzitten. ,,Ik was in het foodcafé al kleinschalig mijn ideeën over leven en inrichting aan het uitdragen met producten die je tijdens het eten ziet en die te koop zijn.”

30.000 volgers

De webshop kreeg in de lockdowns verder vorm en nu komt de volgende stap: een fysieke winkel waarin Marieke ook kleding naar eigen ontwerp aan gaat bieden. Het moeten producten (kleding en interieur) zijn waarin iedereen zich prettig kan voelen, vertelt ze.

Op Instagram heeft ze een kleine 30.000 volgers. Marieke heeft nog tal van ideeën hoe ze in de toekomst haar sociale ideeën nog verder in kan brengen in de wereld om haar heen: voel je overal welkom en durf te zijn wie je wil zijn. Voor haar hoeft het niet allemaal commercieel te zijn, maar met voor haar het beste team dat ze zich in kan denken in het foodcafé, ligt daar al een goede basis.

Xtra-social foodcafé en Xtra-social store zijn geopend van woensdag tot en met zondag, in de zomerperiode ook nog op maandag. Ze verwacht de winkel over enkele weken te openen.