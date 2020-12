Mariël (50) uit Riethoven werd misbruikt en liet de impact fotograferen: ‘Mijn lichaam was een aanhangsel’

Hoe de Oude Schoolweg in Riethoven na tientallen jaren z'n goede naam terug kreeg

26 november RIETHOVEN - Het straatnaambordje Oude Schoolweg staat sinds enkele weken naast het zandpad dat lang in de volksmond Bosweg of verlengde Hennepstraat werd genoemd. Dat laatste was helemaal fout zeggen Jan Das, Sjaan Smits en Theo Kuijpers van de heemkundewerkgroep ‘Van Rijthoven toen, tot Riethoven nu‘. Sjaan laat de oude kadastrale kaart van Riethoven uit 1898 zien waarop deze Schoolweg werd genoemd.