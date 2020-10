Mariël helpt singles aan de man (of vrouw), in Hapert en Vessem

‘Ik zag het in Nijmegen tijdens een etentje”, kijkt de Hapertse initiatiefneemster een jaar terug. ,,Het was gezellig druk in het restaurant. Levendig. Singles ontmoetten elkaar daar door speeddating. Het bleek er erg populair te zijn, net als in andere steden.” Coronabeperkingen brachten haar er toe om de daad bij het woord te voegen.

Nu de eerste stappen gezet zijn, merkt ze dat er ook in de Kempen behoefte aan is: ,,Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het aantal alleenstaanden alleen maar stijgt. Het is een uitdaging om mensen te matchen. Daar word ik zelf ook blij van. Zo kan ik iets voor anderen betekenen”, aldus Spooren.

‘Er moet iets te kiezen zijn’

Maandag 9 november is de eerste avond waarop singles met elkaar in gesprek kunnen komen. Elke date duurt vijf minuten. Spooren streeft naar groepen van vijftien mannen en vijftien vrouwen. Het minimum zet ze op twaalf deelnemers per categorie: ,,Er moet wel iets te kiezen zijn.” Ze hanteert vier leeftijdscategorieën tussen 20 en 64 jaar. De speeddatingavonden zijn steeds op maandag van 19.00 tot 21.30 uur, beurtelings in de Gouden Leeuw in Vessem en de Poort van Brabant in Hapert.

Na elk gesprek vullen de deelnemers een kaart in. Daarop geven ze aan of er een klik is met de gesprekspartner. Die kaarten verzamelt Spooren. Een match is er als beiden positief reageren. Dan krijgen ze van Speeddating de Kempen een mailtje met de contactgegevens. ,,Mocht verder contact toch nog moeilijk gaan, dan kan ik eventueel advies geven”, vertelt de organisatrice.

Op zoek naar een maatje

Als het aanslaat, wil Mariël Spooren het concept verder uitwerken, bijvoorbeeld met sportdates. Ook houdt ze de mogelijkheid open om speeddates in te richten voor oudere alleenstaanden die iemand zoeken als maatje om de eenzaamheid tegen te gaan. ,,Nu durven ouderen mogelijk niet zo goed vanwege de dreiging van een coronabesmetting.”

Deelname aan een speeddatingavond kost 29,50 euro. Deelnemers krijgen daarvoor een welkomstdrankje, twee consumpties en twee hapjes, misschien een match en een leuke avond. Voor informatie kunnen belangstellenden terecht op speeddatingde