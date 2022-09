Mario Sleegers vervangt tijdelijk Henny van Dooren als raadslid in de gemeente Eersel

Van Dooren keert op 7 januari terug als raadslid en wordt tot die tijd vervangen door Sleegers. Hij was deze en de vorige raadsperiode al commissielid bij het CDA. De 57-jarige werd in Knegsel geboren, verhuisde twee weken later al naar Veldhoven en is na een aantal omzwervingen alweer enige tijd woonachtig in Eersel. In het verleden was hij zo’n acht jaar voorzitter van de korfbalvereniging in Knegsel en hij is werkzaam in de informatiebeveiliging.